Milan-Lazio a Di Bello, Juve-Fiorentina a La Penna

Il big match tra Milan e Lazio affidato a Marco Di Bello. La Penna per Juve-Fiorentina, Giacomelli per Verona-Inter. Le designazioni arbitrali della 14^ giornata di Serie A

Sarà Marco Di Bello l'arbitro della sfida tra Milan e Lazio, big match della 14^ giornata di Serie A in programma a San Siro. Il fischietto di Brindisi sarà accompagnato dagli assistenti Peretti e Fiorito, mentre il quarto uomo sarà Sacchi. Al VAR Irrati, l'assistente VAR sarà invece Paganessi. All'Allianz Stadium, per Juventus-Fiorentina, fischierà La Penna, mentre Valeri arbitrerà al San Paolo la sfida tra Napoli e Torino. Designati Pairetto per Roma-Cagliari e Giacomelli per Verona-Inter.