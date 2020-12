Quando sarà possibile recuperarla?

La Lega Serie A prende tempo e non potrebbe essere diversamente: il calendario intasato di Juventus e Napoli, entrambe impegnate su tutti i fronti, rischia di slittare il recupero non prima di maggio ovvero verso il termine della stagione. Pare infatti difficile spostare le gare degli ottavi di Coppa Italia in programma il 13 gennaio (Napoli-Empoli alle 17.45 e Juve-Genoa alle 20.45), mentre è ancora più complicato pensare al posticipo della finale di Supercoppa (20 gennaio, ore 21) che coinvolge proprio Juventus e Napoli al Mapei Stadium. Insomma, l’agenda è piena per entrambe le società e, per trovare uno slot libero, sarà necessario seguire il cammino dei due club nel corso della stagione. In questo momento l’unica soluzione percorribile sembra essere quella di maggio, a meno che il cammino di Juve e Napoli nelle coppe si interrompa in anticipo. Da ricordare come l’ultima giornata di campionato sia in programma il 23 maggio, peso non trascurabile considerando il ruolo ai vertici delle due squadre in Serie A. Particolarmente interessati al recupero, inevitabilmente, anche tutte le altre contendenti allo scudetto.