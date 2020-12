Roma-Cagliari, dove vedere la partita in tv

La Roma è chiamata a reagire, dopo la pesante sconfitta subita sul campo dell'Atalanta nell'ultimo turno. Dopo il secondo tempo "da ragazzini", come lo ha definito Fonseca nel post partita del match del Gewiss Stadium, i giallorossi dovranno cercare assolutamente i tre punti per andare alla sosta natalizia in piena zona Champions League. Contro troveranno però un Cagliari alla ricerca di un successo che manca ormai da 6 giornate e che servirebbe per allontanarsi ancora di più dalla zona retrocessione, al momento comunque ancora distante 7 punti.