Dopo la stroardinaria vittoria in trasferta contro la Juventus i viola cercano continuità: Prandelli conferma Vlahovic e Ribery in avanti. Qualche assenza tra i rossoblù: in porta out sia Skorupski che Ravaglia, Mihajlovic perde anche Medel. Calcio d'inizio alle 15, diretta su Sky Sport 254

La Fiorentina per dare seguito all'incredibile vittoria di Torino contro la Juventus e per iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi, il Bologna per ritrovare un successo che manca ormai da cinque partite. Sfida interessante al Franchi, dove alle ore 15 scendono in campo le squadre di Prandelli e Mihajlovic nel match valido per la 15^ giornata di Serie A: diretta su Sky Sport 254.

Difficile pensare a molti cambi dopo l'exploit dell'Allianz Stadium, a parte quelli obbligati. Uno di questi riguarda Biraghi, che nel 3-5-2 di Prandelli non agirà sulla fascia sinistra perché squalificato. Possibile che al posto dell'ex interista giochi Barreca, con Caceres sul versante opposto. Pulgar, Amrabat e Castrovilli a completare il reparto, anche se restano vive le candidature di Bonaventura e Borja Valero. In difesa, davanti a Dragowski, possibile il terzetto formato da Milenkovic, Pezzella e Igor, in attacco confermatissimi Vlahovic e Ribery. FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Barreca; Vlahovic, Ribery. All: Prandelli