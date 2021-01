Un rinforzo di esperienza e qualità per la trequarti dello Spezia: Riccardo Saponara è pronto a ripartire dal club ligure. Il trequartista classe '91, dopo i prestiti nelle ultime tre stagioni a Sampdoria, Genoa e Lecce, è ad un passo dal lasciare per la quarta volta la Fiorentina, dove in questa prima parte di campionato non è riuscito a trovare spazio. Le discussioni sono in fase avanzata e la chiusura è ormai vicinissima: operazione in dirittura d'arrivo in prestito con diritto di riscatto al termine della stagione. Nelle prossime ore le parti proveranno a sistemare le ultime questioni relative all'ingaggio del giocatore, che dunque potrebbe presto essere a disposizione di Vincenzo Italiano per provare ad aiutare lo Spezia a raggiungere la salvezza.