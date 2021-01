Infortunio contro il Crotone per il centravanti belga, frenato da un problema muscolare ma a segno per la 50^ volta in maglia nerazzurra considerando tutte le competizioni. Lukaku ha raggiunto il traguardo dopo 70 presenze, quanto basta per iscriversi tra i bomber all-time dell'Inter: chi ha impiegato meno partite di lui? Superato Ronaldo, Romelu occupa il 4° posto di questa speciale classifica

