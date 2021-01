La Roma è partita per Crotone, dove mercoledì alle 15.00 affronterà la squadra di Stroppa per la 16^ giornata di Serie A. Sull'aereo decollato da Fiumicino, però, non è salito Paulo Fonseca. L'allenatore portoghese, che aveva regolarmente partecipato all'allenamento e alla conferenza della vigilia, è stato colpito da una gastroenterite e, per questo motivo, non sarà in panchina allo Scida. A sostituirlo sarà il suo vico Nuno Campos. Non sarà al seguito della squadra nemmeno il nuovo direttore sportivo Tiago Pinto, che è guarito da poco dal Covid-19, e magari ne approfitterà per discutere con l'allenatore portoghese i prossimi obiettivi di mercato. "La società è consapevole delle necessità della squadra. Stiamo parlando per capire come migliorare la rosa. Sono sempre in contatto con Tiago Pinto, ho elencato dei nomi e lui ne è a conoscenza", ha spiegato Fonseca nel classico appuntamento con la stampa della vigilia. Tra questi anche quello di Celik, terzino destro turco del Lille, per il quale i francesi però chiedono almeno 15 milioni di euro.