Il tecnico bianconero ha parlato alla vigilia della super sfida di San Siro contro il Milan capolista: "Dobbiamo attendere l'esito dei tamponi nel pomeriggio. Stiamo lavorando per migliorare la classifica e le prestazioni. Non è una sfida decisiva per lo scudetto, ma sicuramente molto importante: servirà personalità, sono la squadra da battere. Dybala aveva un po' di febbre ma dovrebbe giocare. Dipendenti da Ronaldo? E' normale che un campione così sia decisivo"

Dopo la positività di Alex Sandro, come si gestisce la formazione anche in caso di nuove positività?

"E' importante, ma non decisiva. A parte la classifica, giocare una partita così è affascinante. Lo era da giocatore, lo sarà da allenatore. Ma non la ritengo decisiva ai fini del campionato"

La Juve è troppo dipendente da Ronaldo?

"Lo abbiamo sfruttato per le sue caratteristiche, in modo da averlo lucido negli ultimi 30 metri. Cerchiamo di farlo stancare meno in fase di riconquista. Lui è sempre stato decisivo, nel Real, nel Manchester e nel Portogallo: è un campione ed è normale che sia così. Anche Ibra è un giocatore fondamentale, quando non c'è stato è stato sostituito bene da Leao e Rebic"