BENEVENTO-ATALANTA 1-4 (1 gol, 1 assist)



L’ultima uscita di Ilicic è davvero scintillante: due palloni serviti in avvio a Gosens e Zapata che non li sfruttano. Lo sloveno si mette quindi in proprio: splendido il gol dell’1-0 dopo uno slalom speciale, poi c’è il palo dagli sviluppi di calcio piazzato. Dopo il pareggio di Sau, Josip sale nuovamente in cattedra: è lui a propiziare il vantaggio di Toloi ed è suo l'assist per il tris di Zapata. Semplicemente magico

BENEVENTO-ATALANTA 1-4, GOL E HIGHLIGHTS