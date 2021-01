L'Inter pareggia per 2-2 all'Olimpico contro la Roma, subendo all'86' il gol di Mancini dopo la bella rimonta firmata nel secondo tempo da Skriniar e Hakimi. Solo un punto per i nerazzurri, ora a -3 della capolista Milan. Antonio Conte, nel post-partita, ha 'chiuso' il mercato dell'Inter senza troppi giri di parole: "Per me il mercato non è mai stato aperto, la società è stata molto chiara. Mi dispiace tante volte leggere che Conte chiede e vuole, quest'anno il verbo volere non esiste. E' da agosto che mi è stata comunicata questa linea. Hakimi lo avevamo preso ad aprile, poi abbiamo fatto operazioni con parametri zero e il rientro di giocatori in prestito. Non bisogna sorprendersi se non faremo mercato nemmeno a gennaio. La linea è chiara, netta, decisa: non faremo assolutamente niente. Lavoreremo nella giusta maniera come stiamo facendo, sono contento di questo gruppo di ragazzi che alleno e che hanno voglia di fare delle belle cose per l'Inter. Lavoriamo con quello che abbiamo in casa ed è giusto provare a tirare fuori il meglio dai nostri giocatori. Ci sono pregi e difetti in questa rosa, ma andremo a combattere con questi".