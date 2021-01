Petagna dal 1’: le probabili di Udinese-Napoli

Gattuso rilancia Petagna dal primo minuto con Lozano che torna sull’esterno. Rrahmani può esordire da titolare al posto di Maksimovic, Hysaj per Mario Rui a sinistra. Gotti si affida alla coppia composta da Lasagna e Nestorovski

Gotti ripropone il 3-5-2 per questa sfida, con Becao, Bonifazi e Samir che si schierano davanti a Musso. Stryger Larsen e Zeegelaar sono i due esterni a tutta fascia mentre nel mezzo giocheranno De Paul, Mandragora e Pereyra. In avanti, l’allenatore si affida alla coppia composta da Lasagna e Nestorovski.

Napoli, Rrahmani pronto all’esordio da titolare

Diverse novità, nel Napoli, rispetto alla sfida con lo Spezia. In porta spazio all’ex della gara Meret, mentre in difesa Hysaj potrebbe dare un turno di riposo a Mario Rui e Rrahmani potrebbe fare il suo esordio dal primo minuto al posto di Maksimovic; la linea è completata da Manolas e Di Lorenzo. A centrocampo confermati Fabian Ruiz e Bakayoko, mentre Lozano ritorna sulla fascia destra perché in avanti giocherà Petagna. Alle sue spalle, oltre al messicano, agiranno Zielinski e Insigne.

NAPOLI (4-2-3-1) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.