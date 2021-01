Rivali in campionato, dove la Juventus continua a inseguire il Milan, possibili compagni in Nazionale con la Svezia ai prossimi Europei, dove sperano di ritrovarsi a fine stagione. Dejan Kulusevski e Zlatan Ibrahimovic non smettono di scambiarsi complimenti e dopo le parole dell'attaccante rossonero, che ha spesso sottolineato le doti tecniche dell'ex Parma, il numero 44 della Juve è tornato sul rapporto con il connazionale, un vero totem in patria. Intervenuto a Sky Calcio Club dopo l'ottima prestazione contro il Sassuolo, Kulusevski ha parlato così di Ibra: "Ci scriviamo poco - ha ammesso il classe 2000 -, però ci siamo sentiti. Lui è un idolo, per me ma credo anche per tutti i calciatori. Quello che fa lui non lo fa nessuno in tutto il mondo e quindi, quando parla bene di me, mi spinge a lavorare ancora di più. È un piacere sentire certe parole da lui". Poi una battuta: "Se è un autogol da parte sua parlare bene di me? Esatto, non doveva", ha detto sorridendo l'attaccante bianconero.