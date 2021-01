Primi bilanci per squadre e portieri, spesso protagonisti in stagione. Quali sono i meno battuti in Europa? Nei cinque maggiori campionati spazio al milanista Donnarumma, lontano da chi guida la vetta. Ma allargando il discorso ai tornei professionistici delle cinque leghe (quindi anche Serie B e C), c'è un italiano che vanta un rendimento da applausi. Ecco la top 20 e in coda la classifica assoluta

