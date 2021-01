Lazio, l'ultima scommessa di Tare è un 20enne serbo

La Lazio ha chiuso per il classe 2000 Kamenovic, difensore mancino del Cukaricki: operazione da 3 milioni di euro, resterà in prestito al club serbo fino al termine della stagione. Acquisto per il futuro, mancino che nel 3-5-2 di Inzaghi può giocare sia come terzo centrale ma, lavorando, anche come quinto, oltre a poter fare ovviamente l'esterno di una difesa a quattro. Il club biancoceleste ha chiuso l'operazione investendo per questo 20enne giocatore la cifra di 3 milioni di euro. Kamenovic, nei prossimi giorni, effettuerà le visite mediche con la Lazio, ma arriverà in Italia soltanto nella prossima stagione. Dopo la firma con i biancocelesti, infatti, tornerà in prestito al Cukaricki chiudendo così l'anno in Serbia prima dell'avventura in Serie A.