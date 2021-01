"Ne faccio uno e poi ne metto 10". Lo aveva detto a un tifoso dopo la partita contro la Roma e finora sta mantenendo la parola. Prima la rete (su rigore) alla Fiorentina in Coppa Italia, poi quella alla Juve (la seconda in Serie A di testa) per prendersi l'Inter. Arturo Vidal inizia a prendere confidenza con il gol da nerazzurro anche in campionato e lo fa punendo la sua ex squadra, diventando l'ottavo nella storia a segnare con entrambe le maglie in questo scontro diretto. "È un gol importante per me e per la squadra, in una partita difficile contro la squadra più forte che c’è in Italia - ha commentato il cileno, a fine gara, ai microfoni di Sky Sport -. È la seconda rete consecutiva, sono felice. Questa vittoria è una prova di forza, oggi abbiamo dimostrato di essere all’altezza per lo scudetto. Ci dà fiducia per continuare a pensare che possiamo vincere il titolare, dobbiamo continuare a lavorare tutti i giorni e provare ad arrivare fino in fondo". Il modo migliore per rispondere alle critiche di inizio stagione e contribuire al successo nel derby d'Italia che vale l'aggancio al Milan in testa alla classifica.