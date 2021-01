Szczesny: “Dimostrato di avere ancora fame"

Il portiere bianconero ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo dimostrato che questa squadra ha ancora voglia di vincere trofei. Abbiamo tanta fame e non ci vogliamo fermare qua. Col Napoli equilibrio perfetto". E su Mandzukic: "Porta esperienza, sarà un avversario tosto"

Diciannove partite stagionali e prestazioni sempre convincenti. Wojciech Szczesny si conferma sempre più un valore aggiunto di questa Juventus. Le sue parate sono state decisive anche nella Supercoppa vinta mercoledì contro il Napoli, dopo la quale sono arrivati anche i complimenti di Chiellini: "Il successo è arrivato anche grazie alla sua prestazione, quindi lo ringrazio" ha dichiarato il portiere bianconero ai microfoni di Sky Sport. "Col Napoli abbiamo dimostrato che questa squadra ha ancora voglia di vincere trofei, abbiamo tanta fame e non ci vogliamo fermare qua. Inter e Milan stanno facendo molto bene. L’arrivo di Mandzukic porta esperienza, sarà un avversario tosto. Noi però facciamo il nostro, bisogna recuperare posti in classifica perché non ci basta la nostra posizione attuale. Dobbiamo lottare per lo scudetto e lo faremo fino alla fine".