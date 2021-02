Totti racconta il primo incontro con Ilary. VIDEO

Nuova clip teaser per "Speravo de morì prima", la serie su Francesco Totti, il dramedy Sky Original a marzo su Sky e NOW TV sugli ultimi due anni di carriera del leggendario numero 10 della Roma. Nel video, quarto di una serie che precede la pubblicazione del trailer ufficiale della serie TV tratta da “Un capitano” di Francesco Totti e Paolo Condò, edito da Rizzoli Libri, il primo appuntamento, con imprevisto, di Totti e Ilary Blasi, come raccontato dal capitano a Pietro Castellitto - che nella serie vestirà la maglia dell’ex numero 10 della Roma. "L'ho portata al Fungo (ristorante all'ultimo piano di una torre all'Eur) perché era aperto solo quello. Andai a prendere Ilary a casa con la Ferrari e lei aprì il suo sportello, dando una botta forte al muretto... L'avrei ammazzata, ma io ho fatto finta di niente... Dentro di me pensavo: questa la prima volta parte male!"