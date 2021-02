Dopo l'andata delle semifinali di Coppa Italia, la Serie A torna in campo. Apre il programma la sfida tra Fiorentina e Inter. Prandelli con il dubbio Ribery, convocato ma condizionato da un piccolo acciacco alla vigilia. Conte potrebbe preferire Sanchez a Lautaro e Perisic a Young. Diretta alle 20.45 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

Ha il via al Franchi di Firenze il turno numero 21 di Serie A, seconda giornata del girone di ritorno. Di fronte una Fiorentina fresca di pareggio incassato nel finale a Torino, in una partita chiusa in nove uomini per le espulsioni di Milenkovic e Castrovilli, e l'Inter, ko per 1-2 nella semifinale di andata di Coppa Italia martedì sera a San Siro contro la Juventus. In campionato i viola non hanno superato l'Inter nelle ultime sette partite giocate (4 pareggi, 3 sconfitte) ma a Firenze i nerazzurri non vincono dal febbraio 2014. La squadra di Prandelli è chiamata a cambiare marcia: la Fiorentina non aveva solo 22 punti dopo 20 turni di campionato dalla stagione 2001/2002, quando a fine anno retrocesse. Di fronte ci saranno il penultimo attacco della A, quello viola con 21 reti, e la squadra che segna più di tutti, l'Inter a 49. Fischio d'inizio alle 20.45, con diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Ecco le possibili scelte di Prandelli e Conte:

Fiorentina, Prandelli attende Ribery leggi anche Prandelli: "Problema per Ribery, da valutare" La mattina di venerdì sarà decisiva per decifrare le possibilità di scendere in campo per Franck Ribery. Provino sul campo in programma per il numero 7 francese, che "ha avuto un piccolo acciacco", come spiegato da Cesare Prandelli nella conferenza prepartita. Se il numero 7 non dovesse recuperare, toccherà a Callejon, favorito su Eysseric. Assenti per squalifica Milenkovic e Castrovilli, in difesa ci sarà Igor con Quarta e Pezzella. Possibile chance per Borja Valero, ex della partita, in vantaggio su Pulgar per un posto a centrocampo. Fascia destra affidata a Caceres, in vantaggio su Venuti. Convocati anche i neo acquisti Kokorin e Malcuit. FIORENTINA (3-5-2) probabile formazione: Dragowski; Quarta, Pezzella, Igor; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Borja Valero, Biraghi; Callejon, Vlahovic. All.: Prandelli