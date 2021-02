Atalanta-Torino, dove vedere la partita in tv

Al Gewiss Stadium, l'Atalanta ospita il Torino: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Dopo l'anticipo del venerdì sera tra Fiorentina e Inter, la 21^ giornata del campionato di Serie A prosegue con le quattro gare del sabato. Alle 15, oltre alla sfida tra Sassuolo e Spezia, ci sarà Atalanta-Torino al Gewiss Stadium. I nerazzurri, dopo il pareggio in Coppa Italia contro il Napoli, puntano a riscattare la sconfitta subita nell'ultimo turno contro la Lazio. Il Torino, invece, è a caccia di punti pesanti in chiave salvezza.

Dove vedere Atalanta-Torino in tv

La sfida tra Atalanta e Torino, valida per la 21^giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta da Sky sabato 6 febbraio alle ore 15:00 sui canali Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Telecronaca di Federico Zancan, con il commento di Luca Marchegiani. Gli interventi a bordocampo saranno a cura di Paolo Aghemo. In Diretta Gol (Sky Sport 251 su satellite e internet) la gara sarà raccontata da Daniele Barone.