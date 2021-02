Nicola: "Rimonta che serve per la consapevolezza"

L’allenatore del Torino ha analizzato il pareggio con l’Atalanta: "Sarebbe bello vedere cosa succede se andiamo in vantaggio. Questa partita conferma che abbiamo la qualità per giocare contro chiunque e in qualsiasi condizione"

Una rimonta incredibile, per il Torino di Davide Nicola, che nonostante lo svantaggio iniziale di 3-0 contro l’Atalanta, è riuscito nel finale delle due frazioni a trovare i gol necessari per conquistare un pari quasi insperato. "Sarebbe bello andare in vantaggio noi una volta, indirizzando la partita e vedendo cosa riusciamo a fare. Quello che abbiamo messo in campo va oltre il risultato. Abbiamo prodotto tantissimo, anche contro una squadra che ha giocatori importanti e un grande allenatore. Significa avere qualità e questo deve rappresentare uno step di consapevolezza. Sul 3-0 sembrava finita, ma le partite non finiscono mai: noi abbiamo la qualità per giocare contro chiunque in qualsiasi condizione" ha spiegato l’allenatore dei granata, intervistato da Sky Sport.