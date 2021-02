Pochi giorni dopo il suo arrivo, però, Maggiore subì un infortunio che, unito alla nostalgia di casa , lo fece tornare a La Spezia. Con Di Carlo l’esordio in prima squadra in Serie B nel 2016, tanta testa che nel 2017 lo portò anche a rinunciare al Mondiale Under 20 per sostenere l’esame di maturità . Una (giovane) vita con la stessa maglia, e nell’estate del 2020 finalmente la promozione in A con Italiano. Fino alla serata contro il Milan e al gol sotto la Ferrovia, il suo primo nel massimo campionato .

"Questa società mi ha accolto benissimo"

vedi anche

Spezia show al Picco: Milan ko 2-0, resta a +2

Proprio al termine della gara contro i rossoneri, Maggiore ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Oltre alla città, anche la società mi ha accolto benissimo. Sono felice di essere arrivato in A con lo Spezia, il passato è il passato. Siamo contenti per il risultato di oggi. Il mio gol di oggi comunque era abbastanza facile, mi è andata bene di essere nel posto giusto al momento giusto. La palla è entrata, va benissimo così. È il primo anno in Serie A e abbiamo avuto delle difficoltà, ma piano piano ci stiamo accorgendo di potercela giocare con tutti. Abbiamo fermato la prima in classifica ed è una grande soddisfazione. Vogliamo continuare così ma è ancora lunga, dobbiamo rimanere concentrati per il nostro obiettivo che è la salvezza. Stasera mi hanno preso tutti in giro perché il gol era facilissimo, se lo sbagliavo sarebbe stato un casino".