Ad Amsterdam, Torino e Parigi non ne ha giocati, ma nei derby di Milano, Barcellona, Manchester e Los Angeles il pallottoliere di Zlatan conta 21 gol. E in rossonero, contro l'Inter, Ibra è una sentenza: 8 reti in 7 sfide

Zlatan uomo derby in quattro campionati

Ibra inizia a masticare derby in Italia. Finché gioca in Svezia e all'Ajax non ha modo di scontrarsi con squadre di Malmoe e Amsterdam, ma in carriera si rifarà alla grande recuperando questo tipo di emozioni da vero protagonista.



Passato alla Juve, in bianconero non affronta mai il Toro - che in quegli anni era in B - ma con il passaggio all'Inter nel 2006 inizia a timbrare nella sfida più sentita di San Siro: un gol all'andata e uno al ritorno ai rossoneri, contro i quali nei tre successivi derby giocati si limita a confezionare due assist senza andare a rete. Bilancio nei derby da giocatore dell'Inter, dunque: 2 gol e 2 assist in 5 presenze.



Nella stagione 2009/10, con il Barça, aggiunge un'altra tacca: gol decisivo, nel suo primo derby cittadino, all'Espanyol (1-0) contro cui viene impiegato per soli 7' nella gara di ritorno terminata 0-0.



Dopo l'esperienza blaugrana Ibra torna a Milano, questa volta per vestire i colori rossoneri: nel suo primo derby da ex segna il gol decisivo, Inter-Milan 0-1. La gara di ritorno la salterà per squalifica ma vincerà lo scudetto. Il bilancio dei successivi derby giocati al Meazza va oltre la media di un gol a partita: due gol nelle due sconfitte del 2011/12, uno nel suo unico derby della passata stagione (era arrivato a gennaio) e doppietta nel match di andata del campionato in corso, senza pubblico. In rossonero Zlatan ha anche colpito nel derby di Supercoppa Italiana post-Scudetto, alzando il trofeo, ed è andato a segno nel quarto di finale dell'edizione della Coppa Italia in corso (Milan sconfitto 2-1 in rimonta, Inter in semifinale).

Bilancio nei derby da giocatore del Milan, dunque: 8 gol e un assist in 7 presenze.



Non dimentichiamoci però che tra il primo e il secondo "patto col Diavolo", Zlatan ha giocato in Francia, in Inghilterra e in MLS. Se a Parigi non ha avuto rivali della stessa città, a Manchester si è presentato con un gol nel suo primo derby contro il City. Finì 2-1 per i Citizens, contro cui però nella stessa stagione Ibra vinse in EFL Cup (assist decisivo a Mata). Solo 14' in campo, invece, nel derby di Premier della stagione successiva, quella precedente al suo trasferimento in California. E qui arriva il bello, perché nei 6 derby disputati a Los Angeles Ibra ha sommato 9 reti. Una sentenza, messa in chiaro già nella sua partita d'esordio negli States, quando entrò al 71' con i Galaxy sotto 1-3 nel derby di Los Angeles e dopo appena sei minuti si presentò così, guidando un'epica rimonta.