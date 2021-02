Gioca Buffon, Stroppa cambia modulo: le probabili

Pirlo schiera Buffon, concedendo un turno di riposo a Szczesny, e ripropone Kulusevski in attacco al fianco di Ronaldo: indisponibile Dybala e Morata ancora non al meglio. Stroppa valuta il cambio di modulo e potrebbe passare alla difesa a 4. Le possibili scelte dei due allenatori per il match delle 20.45, diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 Condividi:

Match importante per la Juventus, che non può permettersi passi falsi se non vuole farsi scappare l'Inter e approfittare dei passi falsi di Milan e Roma nelle zone alte della classifica. Un'occasione di riscatto per i bianconeri anche dopo la sconfitta contro il Porto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Contro troveranno però un Crotone alla disperata ricerca di punti, per allontanarsi dall'ultimo posto della classifica e accorciare le distanze rispetto alla zona salvezza, al momento distante 8 lunghezze. Fischio d'inizio alle ore 20.45 e diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.

La probabile formazione della Juventus leggi anche Pirlo: "Dybala salta il Crotone. Buffon titolare" Emergenza in casa Juventus, soprattutto nel reparto difensivo dove Pirlo ha le scelte praticamente obbligate: davanti a Buffon, che concederà un turno di riposo a Szczesny, ci saranno Danilo, De Ligt (recuperato dopo i crampi nei minuti finali contro il Porto), Demiral e Alex Sandro. Anche a centrocampo pochi dubbi, visto il turno di squalifica per Rabiot. In mezzo ci saranno Bentancur e Ramsey, con McKennie spostato nel ruolo di esterno sinistro e in vantaggio nel ballottaggio con Bernardeschi. A destra ci sarà Chiesa. In attacco spazio ancora a Kulusevski al fianco di Cristiano Ronaldo, visto che Dybala non è ancora pronto per giocare e Morata non è al meglio dopo il mancamento patito nello spogliatoio dopo la gara di Champions (retaggio di una forma influenzale dei giorni precedenti). JUVENTUS (4-4-2) probabile formazione: Buffon; Danilo, De Ligt, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Ramsey, McKennie; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo