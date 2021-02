La garanzia della Juve si chiama sempre Cristiano Ronaldo. Chi si aspettava una prestazione più sui nervi che sulla qualità dopo il passaggio a vuoto di Napoli e la prova incolore di Porto, si è dovuto ricredere. Il portoghese ha firmato un’altra doppietta che rilancia la Juve e gli regala la testa provvisoria della classifica marcatori, con 18 centri in A. Testa che ha usato alla perfezione contro il Crotone, sia nell’approccio mentale alla partita, quando ha partecipato tanto con i compagni alla costruzione del gioco, che nel fondamentale grazie alla quale ha punito entrambe le volte Cordaz. La prima volta sfruttando l’astuzia per crearsi lo spazio per il colpo di testa facile, sull’azione del raddoppio – nata da un’altra sua conclusione, questa volta dalla distanza – realizzando uno splendido terzo tempo, leggendo in anticipo il quadrato d’area a cui puntare per lo stacco vincente. Due gol per via aerea, come non gli accadeva da un Siviglia-Real Madrid di quasi 6 anni fa, e calabresi che diventano la 78^ squadra dei top-5 campionati europei a cui ha segnato in carriera (una sola in meno rispetto a Ibrahimovic dal 2000 in poi), la 18^ su 18 in Serie A tra i club attualmente nella competizione. È mancata solo la ciliegina sulla torta, con qualche occasione di troppo sprecata nella ripresa per siglare la tripletta personale.