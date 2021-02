L'attaccante del Milan ai microfoni dell'Uefa: "Pioli è venuto al Milan e ha dimostrato con il lavoro di essere un grande allenatore, qui giochi perché lo meriti e sei bravo abbastanza. L'età non conta, anche se oggi i social hanno cambiato tutto: ti basta giocare bene cinque minuti per essere considerato un campione". Ed elegge il più grande della storia: "Ronaldo il Fenomeno, lui è il calcio" STELLA ROSSA-MILAN, FORMAZIONI E RISULTATO IN DIRETTA Condividi:

"Pioli lo conoscevo già perché ci ho giocato contro in Italia, forse l'ho Zlatanizzato". Parola di Ibrahimovic. L'attaccante del Milan ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'Uefa, parlando anche del suo rapporto con l'allenatore rossonero: "Se siamo dove siamo adesso è grazie a lui e il lavoro che ha svolto. Quando ha preso la squadra, il Milan non era dove siamo ora. Siamo cresciuti grazie al suo lavoro e alla sua mentalità - ammette Ibra - mette tanta pressione alla squadra, pretende molto, anche se è una squadra di giovani. Forse ha più pazienza di me, ma ovviamente è piu maturo e ha maggiore esperienza rispetto a me. Pioli è venuto al Milan e ha dimostrato con il lavoro di essere un grande allenatore".

"La pressione esiste per tutti, al Milan non c'è tempo" approfondimento 22 anni per Gigio, dove erano i big alla sua età? Ibrahimovic ha parlato anche della pressione che comporta il campionato italiano: "Quando giochi a livelli così alti c'è sempre, a prescindere da chi sei. Se sei qui, sei qui perché lo meriti e sei bravo abbastanza. Non mi interessa se sei giovane o no, non posso pensare al fatto che sei giovane e arriverà il tuo tempo. Quando giochi nel Milan non c’è tempo, devi fare bene adesso". Un discorso che vale per tutti: "Se io non gioco bene, nel prossimo mercato il Milan comprerà un altro attaccante che giocherà meglio di me. Tutti dobbiamo essere all’altezza a prescindere da quanti anni abbiamo". Tutti devono dimostrare di essere all'altezza, è il messaggio di Ibra: "Fuori dal campo è diverso, se sei Rafael Leao ti parlo e tratto in una maniera. Se sei Simon Kjaer, sei più maturo, hai figli, ovviamente è diverso. Ma sul campo sono tutti uguali".

"Oggi giochi 5' e sei un top, colpa dei social" leggi anche 24^ giornata: numeri, curiosità e statistiche Un messaggio che vale anche e soprattutto per le nuove generazioni. "Oggi i calciatori giocano cinque minuti e li vedono subito come grandi giocatori - spiega Ibrahimovic - i social hanno cambiato tutto, oggi grazie ai social i giocatori sono visti come campioni pur avendo fatto poco. Sono contento di venire dalla vecchia scuola" dice l'attaccante, sottolineando delle differenze. "Prima non era così. Prima dovevi fare grandi cose, e a lungo, per essere considerato un grande giocatore. Mi piace più la vecchia scuola. All’epoca se eri considerato un grande giocatore, lo eri veramente e per diventarlo dovevi giocare bene e metterti in evidenza per molto tempo".