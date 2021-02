Romano, romanista, capitano. Una vita alla Roma e per la Roma. Daniele De Rossi è stato tutto questo, e non solo, per il mondo giallorosso. L’ex numero 16, in occasione della presentazione dell'VIII edizione del corso da Team Manager alla Luiss, è tornato a parlare del suo passato e del presente della Roma. A cominciare dall’abbandono del progetto-stadio a Tor di Valle: "Questo e le Olimpiadi sono due episodi che tolgono qualcosa all'Italia e alla città di Roma. Avere una manifestazione del genere sarebbe stato motivo di orgoglio, e lo stesso vale per lo stadio. È un grande peccato. Io ho assistito a due presentazioni degli stadi a Roma, prima con Sensi e poi con Pallotta, e credevo fosse fatta in entrambi i casi. Alla fine invece siamo rimasti solo col plastico. Sarebbe potuta essere la miccia per vedere un cambio di marcia nel calcio italiano".