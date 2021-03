L'allenatore rossonero presenta in conferenza stampa la sfida ai bianconeri di Gotti, da affrontare senza Ibra: "Zlatan è il nostro campione, ma il leader deve essere il gioco. Giocherà Leao e anche Rebic sta bene. È il momento decisivo della stagione, dobbiamo dimostrare che le due settimane di difficoltà sono state un fatto non ordinario". E su Sanremo: "Guardo Juve-Spezia, il Festival finisce troppo tardi per me" 25^ GIORNATA, LE PROBABILI FORMAZIONI - I CAMPETTI Condividi:

Dare seguito alla bella vittoria dell'ultima giornata contro la Roma per continuare l'inseguimento in classifica all'Inter capolista. Obiettivi chiari per il Milan, che nel turno infrasettimanale affronta a San Siro un'Udinese reduce dal successo contro la Fiorentina. Qualche assenza per Stefano Pioli, che contro i bianconeri dovrà fare a meno - tra gli altri - anche di Ibrahimovic, ko per infortunio nella gara con i giallorossi. "Se ci mancherà un leader? Ibra è il nostro campione - ha detto l'allenatore del Milan in conferenza stampa -, ma il nostro leader deve essere il gioco e domenica lo abbiamo dimostrato. Anche senza Ibra o Calhanoglu, possono esserci tanti altri giocatori decisivi con una giocata". In attacco, senza lo svedese, con ogni probabilità spazio a Leao: "È in calo? Fino a qualche settimana fa si parlava di un Leao sempre più determinato e inserito. Non va coccolato più di tanto, sta bene e deve aiutare la squadra con le sue qualità. Con l'Udinese può partire dall'inizio". Recupera Rebic, uscito per un problema fisico nella gara con la Roma: "Sta bene e domani mattina potrà svolgere la rifinitura per partire titolare. Non ho mai avuto dubbi sulle sue qualità, le sue caratteristiche sono importanti per noi e domenica con la Roma ha fatto una grande partita". Chi invece potrebbe restare fuori per la seconda gara consecutiva è Romagnoli in difesa: "Tutte le partite sono importanti, ma ognuna di queste è differente. Avere tante scelte per me è una grande fortuna. Proveremo la formazione titolare soltanto domani mattina e sceglierò chi sta meglio. Io faccio delle semplici scelte, soltanto voi parlate di bocciature. Non si possono sempre avere le stesse idee ma è importante che si abbia sempre rispetto. Arriviamo a questa gara dopo una bella vittoria e vogliamo dare continuità ai nostri risultati".

"Sanremo? No, vedrò Juve-Spezia" A SANREMO Ibra show: punge LeBron e invita Lukaku. VIDEO Inevitabile un pensiero sul Festival di Sanremo, dove sarà ospite Zlatan Ibrahimovic. In conferenza stampa lo svedese ha detto che il Milan è ancora in corsa per lo scudetto: "Se avesse detto cose diverse mi sarei stupito - ha commentato Pioli -, è giusto che lo dica. Noi facciamo la corsa su noi stessi, pensiamo a vincere più partite possibili e a giocare il nostro calcio. Questo è il momento decisivo della stagione, dobbiamo rimanere concentrati e poi vedremo in che posizione saremo. Se guarderò Zlatan in tv? Ho sentito Ibra, lui per noi è un'arma in più ma il fatto che la squadra abbia fatto bene anche in sua assenza vuol dire che abbiamo delle qualità. Comunque staserà guarderò Juventus-Spezia, Sanremo purtroppo finisce troppo tardi per me".