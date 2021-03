Juventus-Spezia, le probabili formazioni

Pirlo sembrava intenzionato a schierare Fagioli, ma il ragazzo non è al meglio. Torna Danilo in difesa, mentre davanti ci sarà ancora Kulusevski con Ronaldo. Italiano ritrova Nzola al centro dell'attacco, con Verde e Farias ai suoi lati TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

All'Allianz Stadium si gioca il secondo anticipo del turno infrasettimanale, in programma alle 20.45. La Juventus ospita lo Spezia, con l'obiettivo di ritrovare la vittoria dopo il pareggio di Verona contro l'Hellas. I bianconeri, seppur con una partita in meno, hanno 10 punti di ritardo dal primo posto occupato dall'Inter, e 6 punti di distanza dal Milan secondo. Anche lo Spezia è reduce da un pareggio, quello ottenuto in rimonta contro il Parma per per 2-2: la squadra di Italiano ha un margine di ben 7 punti sulla zona retrocessione.

Ancora qualche dubbio per Andrea Pirlo, che prenderà le ultime decisioni nella rifinitura. Fagioli ha avuto qualche problema intestinale e non è al meglio: difficile che parta titolare, quindi spazio a Ramsey. Sugli esterni ci saranno Chiesa e Bernardeschi, con Kulusevski ad accompagnare Ronaldo in avanti. In difesa Demiral, De Ligt e Danilo comporranno la linea a tre davanti a Szczesny. JUVENTUS (3-5-2) probabile formazione: Szczesny; Demiral, De Ligt, Danilo; Chiesa, Ramsey, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo.