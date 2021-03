Serie A, le partite di oggi e gli orari

Sette le partite in calendario oggi: si parte alle 18:30 con Sassuolo-Napoli, poi sei gare in serata. Spiccano il derby di Genova, Milan-Udinese e Fiorentina-Roma. Cosmi esordisce con il Crotone sul campo dell'Atalanta. Domani sera tocca all'Inter sul campo del Parma

Avviato con l'anticipo tra Juventus e Spezia, il turno infrasettimanale prosegue con le sette partite in programma di mercoledì. Si parte alle 18:30 con Sassuolo-Napoli, poi ci sono sei gare in contemporanea alle 20:45. Spiccano il derby di Genova, Fiorentina-Roma e Milan-Udinese ma ci sono punti preziosi in palio anche in Benevento-Verona e Cagliari-Bologna. Esordio per Cosmi alla guida del Crotone sul campo dell'Atalanta. La giornata numero 25 di Serie A si chiuderà giovedì sera al Tardini, con il Parma che ospita l'Inter.