Il Milan soffre contro l'Udinese, va sotto dopo il gol di Becao ma evita la sconfitta nel recupero grazia a un rigore di Kessié. I rossoneri non vanno oltre l'1-1 a San Siro, fallendo l'opportunità di avvicinarsi all'Inter in attesa del posticipo dei nerazzurri contro il Parma. Questo il commento di Stefano Pioli: "È normale aspettarsi di più, ma sapevamo della difficoltà della gara – ha dichiarato l'allenatore rossonero a Sky Sport – Avevamo davanti una squadra molto chiusa difensivamente, dovevamo essere più bravi nei duelli e serviva qualcosa in più. Ma non avevamo le caratteristiche adatte, sarebbe stato meglio avere Ibra e Calhanoglu mentre gli attaccanti che erano in campo sono più bravi nell'attaccare gli spazi. La nostra identità è chiara ma le partite vanno sviluppate anche a seconda degli avversari, noi siamo stati meno veloci del solito nel muovere la palla e poco bravi nell'uno contro uno. Ma i dubbi non devono arrivare dopo una prestazione non ottimale, tra l'altro contro una squadra che sta facendo bene. Il nostro rimpianto è il gol subito, perché non avevamo concesso quasi niente. Siamo delusi da questa prestazione, ma la nostra è una squadra ambiziosa che cerca di vincere la partita, quando non ci riusciamo non possiamo essere soddisfatti. Ma ora pensiamo alla prossima gara".