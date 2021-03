Sassuolo-Napoli, le probabili: Mertens dal 1'

Sfida che promette spettacolo nel turno infrasettimanale tra Sassuolo e Napoli: De Zerbi con il dubbio Traoré, Gattuso pronto a lanciare ancora Mertens dal 1'. Calcio d'inizio alle 18:30, diretta su Dazn1 (canale 209 del telecomando Sky) 25^ GIORNATA, LE PROBABILI FORMAZIONI - I CAMPETTI Condividi:

Il Sassuolo per ripartire al meglio dopo il rinvio dell'ultima gara contro il Torino, il Napoli per dare seguito alla vittoria contro il Benevento e continuare la rincorsa alla zona Champions. Le squadre di De Zerbi e Gattuso si affrontano nel turno infrasettimanale in una gara che, come già accaduto negli ultimi anni, promette gol e spettacolo: al Mapei Stadium calcio d'inizio alle 18:30, diretta su Dazn1 (canale 209 del telecomando Sky).

La probabile formazione del Sassuolo vedi anche Serie A, il calendario della 25^ giornata Ancora qualche dubbio per Roberto De Zerbi, che per la sfida agli azzurri di Gattuso deve sciogliere soprattutto la riserva relativa a Traoré, alle prese con qualche problemino nelle ultime uscite. Se, come sembra, l'ivoriano dovesse farcela, giocherebbe sulla trequarti insieme a Berardi e Djuricic alle spalle di Caputo, terminale offensivo. In mezzo al campo, insieme a Locatelli, favorito Obiang, mentre in difesa ancora verso l'esclusione Chiriches: la coppia centrale dovrebbe essere composta da Marlon e Ferrari, con Muldur e Rogerio sulle fasce davanti a Consigli. SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio, Locatelli, Obiang: Berardi, Traoré, Djuricic; Caputo. All. De Zerbi