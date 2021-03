Dopo il duetto con Mihajlovic l'attaccante ancora mattatore sul palco nella quarta serata. In total white - come Achille Lauro... - torna con una battuta sull'esilarante avventura con il motociclista che l'ha scortato all'Ariston: "Come l'ho convinto? Gli ho detto: o mi porti a Sanremo o Amadeus fa il Festival anche il prossimo anno..."

IBRA IN AUTOSTOP A SANREMO: "COME IN UN FILM". VIDEO