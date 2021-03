Juventus-Lazio, le probabili formazioni

Problemi in difesa per entrambe le squadre. Inzaghi con Marusic nei tre dietro, Lulic giocherà sulla fascia destra. Pirlo con Danilo centrale al fianco di Demiral, in avanti ancora Kulusevski con Ronaldo. Le probabili formazioni di Juventus-Lazio Condividi:

L'anticipo del sabato sera della 26^ giornata del campionato di Serie A è in programma all'Allianz Stadium, con la Juventus che ospita la Lazio. Big match importantissimo per la classifica delle due squadre: i bianconeri hanno bisogno di un successo per provare ad avvicinarsi al primo posto, i biancocelesti cercheranno di rientrare in corsa per la zona Champions. La Juventus è reduce dalla vittoria interna contro lo Spezia, 3-0 grazie ai gol di Morata, Chiesa e Cristiano Ronaldo. La Lazio, invece, non ha giocato nel turno infrasettimanale a causa dei problemi del Torino legati al Covid.

La probabile formazione della Juventus leggi anche Pirlo: "De Ligt ancora out, Bonucci in dubbio" Parecchie assenze in casa bianconera, soprattutto in difesa: mancherà sicuramente Chiellini, mentre Bonucci è ancora in dubbio. Danilo dovrebbe fare il centrale al fianco di Demiral, con Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra. A centrocampo ancora fuori Arthur, indisponibile anche Bentancur (positivo al Covid). McKennie affiancherà Rabiot, con Chiesa e Ramsey esterni. In avanti ancora titolare Kulusevski al fianco di Cristiano Ronaldo. JUVENTUS (4-4-2) probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, Demiral, Danilo, Alex Sandro; Ramsey, McKennie, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo