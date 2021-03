Pirlo: "L'eliminazione è stata una bella botta"

Alla vigilia della partita contro il Cagliari, l'allenatore bianconero è tornato sulla Champions: "Sarà una partita importante dopo l'eliminazione, servirà orgoglio e spirito di squadra per fare un grande match. Abbiamo ancora tredici incontri di campionato davanti a noi, la nostra stagione non è finita mercoledì. Ronaldo? È normale che sia deluso per quanto accaduto. Le voci su di lui? Normali" Condividi:

Reagire è la parola d'ordine per la Juventus dopo l'eliminazione negli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Il percorso dei bianconeri in campionato riprende da Cagliari, ma dimenticare quanto accaduto mercoledì sera non sarà semplice come sottolineato da Andrea Pirlo: "La squadra si sta riprendendo perché è stata una bella botta - spiega l'allenatore in conferenza stampa - La strada per Cagliari è nella testa dei ragazzi: sarà una partita importante dopo l'eliminazione dalla Champions, servirà orgoglio e spirito di squadra per fare una grande partita".

"La nostra stagione non è finita mercoledì" leggi anche Theo e Calhanoglu ok, chi con CR7? Le probabili La delusione per l'eliminazione dalla Champions League deve essere la spinta per il finale di stagione secondo Pirlo: "In carriera ho vissuto parecchie situazioni così, ho vinto tanto e perso tanto. Ho sempre cercato di partire con entusiasmo e a Cagliari cercheremo di fare così. Abbiamo ancora tredici partite di campionato davanti a noi, la nostra stagione non è finita mercoledì. Abbiamo voglia di dimostrare che siamo la Juventus e che vogliamo combattere per il campionato fino all'ultima giornata. Dai momenti di grande tristezza bisogna tirare fuori il meglio".