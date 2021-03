Milan-Napoli, dove vedere la partita in tv

I rossoneri cercano il quarto risultato utile consecutivo in campionato così come la formazione di Gattuso che torna per la prima volta a San Siro da avversario. Milan-Napoli, domenica alle ore 20.45, su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Dopo il pareggio nell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United, il Milan torna in campo contro il Napoli nel posticipo della ventisettesima giornata di Serie A. I rossoneri sono reduci da tre risultati utili consecutivi in campionato così come la formazione di Gattuso che, per la prima volta da allenatore, torna a San Siro per affrontare il Milan da avversario. Il Napoli cerca una vittoria esterna che manca dal 10 gennaio, contro l'Udinese. Da quel giorno sono arrivate tre sconfitte e un pareggio.