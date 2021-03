20/20 ©Ansa

A QUALI SQUADRE NON HA SEGNATO IN SERIE A?

Proprio il Chievo figura tra i pochissimi club mai puniti da Cristiano Ronaldo nel campionato italiano. Nessun gol al Bentegodi e rigore parato da Sorrentino nel ritorno allo Stadium. All’elenco si aggiunge il Brescia, curiosamente mai incrociato dal portoghese, così come il Benevento nel torneo in corso. In questo caso il conto è aperto: se ne riparla nel prossimo turno



CR7 DA RECORD COME LEWA: 8 MARCATURE MULTIPLE