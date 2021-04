In 10 a cena da McKennie: arrivano i carabinieri

Le forze dell'ordine sono intervenute in serata per interrompere una cena privata con musica ad alto volume nella villa del centrocampista per la violazione delle norme anti-Covid: presenti circa dieci persone, tra cui Dybala e Arthur. Non si escludono sanzioni da parte della società per i giocatori

Nella serata di mercoledì le forze dell’ordine sono intervenute nell’abitazione di Weston McKennie a Torino per interrompere una cena privata con musica ad alto volume. Nella villa in collina del centrocampista erano presenti circa una decina di persone, tra cui i compagni di squadra Dybala e Arthur. Dopo momenti di iniziale resistenza, i carabinieri sono entrati in casa per accertare le violazioni delle norme contro il Covid, multando i presenti che si sono poi dimostrati pienamente collaborativi nei loro confronti. Non si escludono ora, probabilmente, delle conseguenze per i giocatori coinvolti, con la società che potrebbe decidere di comminare delle sanzioni nei loro confronti.