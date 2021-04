Probabili formazioni di Bologna-Inter

Mihajlovic e Conte avversari alle 20:45 al Dall'Ara (diretta su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251). Bologna senza Skorupski: possibile chance per Ravaglia tra i pali. In attacco Palacio è squalificato, Skov Olsen favorito su Orsolini. Inter con Ranocchia per De Vrij in difesa. Eriksen e Young in vantaggio su Gagliardini e Darmian

Il Bologna cambia in porta, dove è fuori dai giochi Skorupski , risultato positivo al Covid-19 nel ritiro con la sua nazionale. Mihajlovic va verso il rilancio tra i pali di Ravaglia , alla seconda da titolare dopo il debutto con la Roma (5 gol al passivo e infortunio alla caviglia nello scorso dicembre). In difesa c'è Dijks a sinistra, con la coppia Danilo-Soumaouro al centro e Tomiyasu a destra. Svanberg è favorito su Dominguez nel ballottaggio per affiancare Schouten. Con la squalifica di Palacio, Barrow agirà da prima punta con Sansone a sinistra. Dall'altra parte è ballottaggio Skov Olsen-Orsolini con il primo che resta in leggero vantaggio.

Inter, chance Ranocchia. Più Young di Darmian

In settimana Antonio Conte ha recuperato Vecino, Handanovic e De Vrij, tutti di nuovo negativi dopo il contagio da Covid-19 (resta out invece D'Ambrosio). Il difensore olandese partirà dalla panchina, con Ranocchia favorito per prenderne ruolo e compiti tra Skriniar e Bastoni. Complicato ipotizzare Kolarov nel terzetto difensivo. In mediana Eriksen è in pole su Gagliardini per affiancare Barella e Brozovic mentre Young è in vantaggio su Darmian per prendere il posto a sinistra dell'infortunato Perisic, out per un affaticamento muscolare. In avanti nessun dubbio: ci saranno Lukaku e Lautaro Martinez, 33 gol in due.

INTER (3-5-2) la probabile formazione: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro, Lukaku. All.: Conte