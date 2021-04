Novità di formazione da entrambe le parti: Fonseca ridisegna la difesa a causa degli infortuni, mentre De Zerbi deve risolvere un rebus per via delle non convocazioni in via precauzionale degli azzurri, a cui vanno sommati i due turchi Ayhan e Muldur. Calcio d'inizio alle 15, diretta su Sky Sport Serie A

Sassuolo decimato dal Covid

De Zerbi: "Esclusione dei nazionali scelta saggia"

De Zerbi, come comunicato dal club emiliano, per precauzione non convoca i nazionali italiani che sono rientrati dagli impegni per le qualificazioni mondiali. Ai nomi di Ferrari, Locatelli, Caputo e Berardi vanno aggiunti quelli dei turchi Ayhan (in isolamento) e Muldur. Per certi versi quindi quella dei neroverdi è una formazione obbligata, con Raspadori punta e il ritorno di Boga a destra con Traoré sul versante opposto. In mediana Obiang con Magnanelli (favorito su Maxime Lopez, un ballottaggio quindi c'è).



SASSUOLO (4-3-3) Probabile formazione: Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Magnanelli, Obiang; Traoré, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi