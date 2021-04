Il Milan ha giocato l'ultima mezz'ora in dieci contro il Parma per l'espulsione di Ibrahimovic. Lo svedese è stato espulso infatti dall'arbitro Maresca per una frase irriguardosa sulla quale potrebbe esserci stato un equivoco. Secondo quanto filtrato dallo stesso attaccante, Ibra avrebbe detto "mi sembra strano" al termine di una protesta per un fallo non fischiato e dopo uno scambio di battute con l'arbitro. Maresca invece avrebbe capito "sei un bastardo", da cui l'espulsione diretta. Ora lo svedese rischia due giornate di squalifica (il minimo previsto per le espressioni irriguardose o ingiuriose nei confronti degli ufficiali di gara), salvo poi l'eventuale ricorso volto proprio a chiarire l'equivoco. Ricorso che comunque non potrebbe in nessun caso evitargli almeno un turno di stop, automatico in caso di espulsione. E anche perché in questi casi non è ammissibile prova tv/audio.