La probabile formazione della Roma

Reduce dalla grande vittoria di Amsterdam contro l'Ajax, Fonseca farà inevitabilmente i conti con il match di ritorno contro gli olandesi. Qualche assenza di troppo però per l'allenatore giallorosso, che nella gara di Europa League ha perso anche Spinazzola per infortunio: l'esterno sarà sostituito da Bruno Peres, con Karsdorp pronto ad agire sulla fascia opposta di un centrocampo completato dalla coppia formata da Villar e Diawara. Out Cristante per squalifica, in panchina Veretout. In avanti, con El Shaarawy fuori per infortunio, importante il recupero di Mkhitaryan, che ovviamente partirà dalla panchina. Borja Mayoral favorito su Dzeko per il ruolo di prima punta, alle sue spalle Carles Perez e Pellegrini. In difesa, infine, ancora out Smalling: Fazio con Mancini e Ibanez, match winner ad Amsterdam. Tra i pali l'altro eroe della Johan Cruijff Arena, Pau Lopez.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Karsdorp, Villar, Diawara; Bruno Peres; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral. All. Fonseca