I 4 giorni difficili di Zlatan Ibrahimovic

Giornate complicate per lo svedese. In attesa del rinnovo con il Milan, a far parlare sono state le vicende di Parma con l'arbitro Maresca, la presenza in un ristorante con Milano in zona rossa e, infine, la notizia arrivata dalla Svezia, pubblicata dal quotidiano Aftonbladet. Ibra è accusato di aver infranto le regole del codice etico FIFA per una presunta partecipazione ad una società di scommesse