Milan, Ibrahimovic e Theo Hernandez ancora a parte.

L'obiettivo del Milan è riscattare immediatamente la sconfitta interna contro il Sassuolo, che ha reso più complicata la corsa Champions . Ma in vista della gara del prossimo turno di campionato, il big match di lunedì 26 aprile (ore 20:45) contro la Lazio , Stefano Pioli potrebbe fare i conti con l'assenza di alcuni big. Su tutti Zlatan Ibrahimovic e Theo Hernandez , che dopo aver già saltato per infortunio l'ultimo match contro i neroverdi, anche nella giornata di venerdì 23 aprile hanno continuato a lavorare a parte .

Bennacer a disposizione

vedi anche

Ibra infinito, a 39 anni la sua miglior media gol

Una sfida delicatissima quella contro i biancocelesti per il Milan, attualmente ancora al secondo posto in classifica ma con le inseguitrici vicinissime (quattro squadre in tre punti). Per lo scontro dell'Olimpico Pioli vorrebbe recuperare sia Ibra che Theo, entrambi alle prese con un problema muscolare, e la data dell'incontro, lunedì 26 aprile, lascia ancora delle speranze. Intanto potrà contare su Ismael Bennacer, fuori contro il Sassuolo: il centrocampista tornerà a disposizione.