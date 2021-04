Fonseca: "Senza infortuni potevamo fare di più"

Prima di pensare alla semifinale di Europa League contro il Manchester United, il percorso della Roma passa dal campionato e dalla Sardegna Arena dove sfiderà il Cagliari. Un match importante per Paulo Fonseca soprattutto per i recuperi degli ultimi giorni, quelli di Smalling, Kumbulla, El Shaarawy e Spinazzola: "Stanno tutti bene, si sono allenati con la squadra in questi giorni e saranno tutti convocati - spiega l'allenatore in conferenza stampa - Magari qualcuno potrà iniziare dal primo minuto, ma è una situazione che dobbiamo gestire. Sicuramente sono soddisfatto di avere questi quattro giocatori in più". Recuperi che arrivano in un momento cruciale della stagione, non senza rimpianti per Fonseca guardando al passato: "Abbiamo perso giocatori importanti in momenti determinanti della stagione e penso che con tutti i giocatori potevamo fare di più. La squadra sta bene fisicamente. Adesso, con più giocatori, andrà meglio".