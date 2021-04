Probabili formazioni di Parma-Crotone

Vietato sbagliare al Tardini, sfida tra le ultime della classe in netto ritardo dalla zona salvezza. D'Aversa ritrova Hernani e medita su Mihaila, in ballottaggio con Gervinho. Cosmi recupera Benali, qualche dubbio in mezzo. Parma-Crotone è in diretta alle 18.00 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 33^ GIORNATA Condividi:

Si salvi chi può nel rush finale della Serie A, campionato che alla 33^ giornata riserva la sfida al Tardini tra la penultima e l’ultima della classe. Importante il ritardo del Parma dalla zona salvezza, 11 punti che lievitano ulteriormente nel caso del Crotone ancorato a quota 15 in coda. Vietato sbagliare, quindi, certo è che i rossoblù potrebbero salutare aritmeticamente la massima serie in caso di sconfitta con 5 turni d’anticipo. Ecco perché né Cosmi né D’Aversa, entrambi accomunati da numeri difficili, possono permettere un ulteriore passo falso nello scontro diretto. Calcio d’inizio alle ore 18.00, in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD.

Parma, Hernani e Mihaila si candidano dal 1' approfondimento Serie A, 33^ giornata: curiosità e statistiche Frenato dal peggior rendimento casalingo della Serie A (11 punti e due soli successi al Tardini), D’Aversa convive con la lunga lista degli indisponibili (tra i quali resta Kucka) ma non Conti, convocato ma chiuso dal ballottaggio tra Busi e Laurini. Colombi verso la conferma tra i pali, in mezzo chi può rilanciarsi dall’inizio è Hernani, pronto a dividere il reparto con Brugman e Kurtic. I dubbi restano nel tridente: Cornelius è in vantaggio su Pellè, Man pare sicuro del posto con il connazionale Mihaila che se la gioca con Gervinho.

PARMA (4-3-3) Probabile formazione: Colombi; Laurini, Osorio, Valenti, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Cornelius, Mihaila. D'Aversa