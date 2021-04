Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari

Il programma della 33^ giornata si chiude con le ultime due sfide. Apre Torino-Napoli alle 18:30, con i granata che cercano punti salvezza contro la squadra di Gattuso lanciatissima in ottica Champions League. In serata scontro diretto per la Champions tra Lazio e Milan

Ultime due partite, poi la 33^ giornata di Serie A andrà in archivio. Un lunedì che può dire molto per la classifica e che vede impegnate squadre in corsa per i rispettivi obiettivi. Si parte alle 18:30, quando il Torino andrà a caccia di punti importanti in chiave salvezza contro un Napoli lanciatissimo in zona Champions. Fondamentale per la corsa Champions il Monday night dell'Olimpico di Roma, dove Lazio e Milan si sfideranno alle 20:45 in cerca di punti pesantissimi.