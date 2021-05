Napoli e Cagliari si sfidano al Maradona alle ore 15, in palio tre punti fondamentali per gli obiettivi delle due squadre: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Tre punti fondamentali in palio per Napoli e Cagliari, questa sfida rappresenta un crocevia fondamentale per la stagione delle due squadre. Gli azzurri per la corsa Champions, i rossoblù per raggiungere la salvezza: due obiettivi diversi, ma la stessa voglia di portare a casa un risultato importante. La squadra di Gattuso ha ottenuto 10 punti nelle ultime quattro giornate e ha perso solo una gara nelle ultime undici giocate in campionato. Il Cagliari, invece, dopo quattro sconfitte consecutive, si è rialzata con tre successi di fila contro Parma, Udinese e Roma, che hanno permesso alla squadra di Semplici di agganciare Torino e Benevento a quota 31 e ricominciare a sognare l'obiettivo salvezza.