Conte: "Voglio godermi il momento"

"Voglio godermi questo momento. In altre vittorie mi sono fatto prendere da altre situazioni e non mi sono goduto il momento, stavolta me lo voglio godere dopo tanti sacrifici. Poi ci sarà il tempo per parlare tutti quanti e capire benissimo la situazione, ma in questo momento in virtù anche di esperienze passate in cui non mi sono goduto niente, ora me lo voglio godere assieme alla squadra e alla mia famiglia. Ce lo siamo meritato e non voglio che nessuno ci possa disturbare”. LE PAROLE DI CONTE