Al termine del GP di Jerez, Valentino (da sempre tifoso interista) segue grazie a Sky Go i minuti finali di Sassuolo-Atalanta. Pareggio decisivo per dare il via alla festa dell'Inter: "Bravi, sono contento, abbiamo meritato il titolo. Siamo stati i più forti, complimenti. Quest'anno c'è stato gusto nell'essere nerazzurro"

