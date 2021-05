La Juventus vince in rimonta a Udine e porta a casa tre punti fondamentali per lotta Champions. E' anche però la giornata della conquista dello scudetto dell'Inter e della fine del regno bianconero (come lo ha definito Antonio Conte) dopo nove anni. Un ciclo che si conclude e che Leonardo Bonucci ha commentato così ai microfoni di Sky Sport: "Si chiude il ciclo, sicuramente noi abbiamo del nostro quest'anno, perchè abbiamo perso tanti punti per dettagli. Ma l'Inter è stata la più costante, quella che ha dimostrato nella lunga corsa al campionato di essere la più forte per quest'anno. Da oggi continua un altro ciclo, un altro capitolo, noi dobbiamo trovare la forza e la fame per riprenderci quello che abbiamo lasciato dopo 9 anni di vittorie, 9 anni di soddisfazioni per i nostri tifosi. Abbiamo creato qualcosa di difficile da emulare e questo ce lo vogliamo tenere stretto, perchè vincere per 9 anni vuol dire che fai qualcosa di epico. Detto questo complimenti all'Inter che ha vinto lo scudetto, però la Juve si rialza sempre e noi lo abbiamo fatto stasera e continueremo a farlo".